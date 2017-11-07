Балотелли: "По моему мнению, Пирло мог играть еще лет 10"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли высказался о решении полузащитника Андреа Пирло завершить карьеру футболиста.

"Уникальный, неповторимый, феноменальный. Я имел честь поиграть с тобой, спасибо тебе за все, Андреа.

По моему мнению, Пирло мог играть еще лет 10", – написал Балотелли в своем инстаграме.

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