Балотелли поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений

Форвард "Брешии" Марио Балотелли в инстаграме написал благодарственный пост болельщикам клуба после того, как футболист подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура с "Вероной" (1:2).



Напомним, в одном из моментов Балотелли оказался с мячом, а болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого инцидента игрок ушел в раздевалку и дал понять, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнерам по команде.



"Спасибо всем на поле и за его пределами за поддержку. Благодарю фанатов за поддержку. Огромное спасибо", - сказал Балотелли.



А еще: "Брешия" уволила главного тренера| http://soccernews.ru