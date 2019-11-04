Балотелли поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений

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Балотелли поблагодарил болельщиков за поддержку после расистских оскорблений

Форвард "Брешии" Марио Балотелли в инстаграме написал благодарственный пост болельщикам клуба после того, как футболист подвергся расистским оскорблениям в матче 11-го тура с "Вероной" (1:2).

Напомним, в одном из моментов Балотелли оказался с мячом, а болельщики хозяев начали выкрикивать расистские оскорбления в его адрес. На действия фанатов футболист отреагировал запущенным в их сторону мячом. После этого инцидента игрок ушел в раздевалку и дал понять, что не будет продолжать матч. Остановить его удалось лишь партнерам по команде.

"Спасибо всем на поле и за его пределами за поддержку. Благодарю фанатов за поддержку. Огромное спасибо", - сказал Балотелли.

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