Балотелли поделился видео с африканскими детьми после расизма в матче Серии А



Нападающий "Брешии" Марио Балотелли после расистского скандала в матче 11-го тура чемпионата Италии с "Вероной" (1:2), опубликовал видео с африканскими детьми в своем Instagram.

В видеоролике дети кричали "Forza Mario"! в знак поддержки футболиста.

29-летний Балотелли перешел в "Брешию" в летнее трансферное окно из "Марселя" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей за "Брешию" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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