Балотелли поделился видео с африканскими детьми после расизма в матче Серии А
Нападающий "Брешии" Марио Балотелли после расистского скандала в матче 11-го тура чемпионата Италии с "Вероной" (1:2), опубликовал видео с африканскими детьми в своем Instagram.
В видеоролике дети кричали "Forza Mario"! в знак поддержки футболиста.
29-летний Балотелли перешел в "Брешию" в летнее трансферное окно из "Марселя" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей за "Брешию" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Аталанта
|11
|21
|5
|Кальяри
|11
|21
|6
|Лацио
|10
|18
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|10
|15
|9
|Парма
|10
|13
|10
|Милан
|10
|13
|11
|Удинезе
|11
|13
|12
|Хеллас Верона
|10
|12
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Брешия
|9
|7
|19
|СПАЛ
|10
|7
|20
|Сампдория
|10
|5