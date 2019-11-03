Балотелли покинул поле в матче Серии А из-за расистских оскорблений

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли покинул матче в матче 11-го тура чемпионата Италии с "Вероной" (1:2) из-за расистских оскорблений, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, футболист мощным ударом отправил мяч на трибуну в ответ на оскорбления. После этого форвард отправился в раздевалку. Через несколько минут Балотелли вернулся на поле после уговоров со стороны партнеров по команде.

29-летний Балотелли перешел в "Брешию" в летнее трансферное окно из "Марселя" в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне форвард провел шесть матчей за "Брешию" во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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