Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом"

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Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом"

Скандальный форвард Марио Балотелли продолжает удивлять футбольную общественность своими выходками.

В этот раз 29-летний нападающий в преддверии дебюта за "Брешию" в важном матче против "Ювентуса" выкурил сигарету прямо в раздевалке команды.

Минувшим летом Балотелли присоединился к "Брешии" на правах свободного агента, заключив трёхлетний контракт.

Не пропустите видеообзор матча "Брешия" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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