Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом"
Скандальный форвард Марио Балотелли продолжает удивлять футбольную общественность своими выходками.
В этот раз 29-летний нападающий в преддверии дебюта за "Брешию" в важном матче против "Ювентуса" выкурил сигарету прямо в раздевалке команды.
Минувшим летом Балотелли присоединился к "Брешии" на правах свободного агента, заключив трёхлетний контракт.
Не пропустите видеообзор матча "Брешия" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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|4
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|4
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|Сассуоло
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|5
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|13
|Хеллас Верона
|5
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|Дженоа
|4
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|4
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|17
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|4
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|4
|2