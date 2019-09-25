Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом"

Скандальный форвард Марио Балотелли продолжает удивлять футбольную общественность своими выходками.

В этот раз 29-летний нападающий в преддверии дебюта за "Брешию" в важном матче против "Ювентуса" выкурил сигарету прямо в раздевалке команды.

Минувшим летом Балотелли присоединился к "Брешии" на правах свободного агента, заключив трёхлетний контракт.

Не пропустите видеообзор матча "Брешия" - "Ювентус". | http://soccernews.ru