Балотелли получил конкретное предложение из Бразилии

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Балотелли получил конкретное предложение из Бразилии

"Васко да Гама" хочет подписать скандального итальянского футболиста Марио Балотелли.

По информации журналиста Николо Скиры, бразильский клуб предложил 30-летнему форварду контракт на два года с высокой зарплатой.

Сам нападающий пока взял паузу в переговорах - он намерен подождать января и попытаться трудоустроиться в Европе.

Напомним, что "Брешия" расторгла соглашение с Балотелли после вылета в Серию Б. Сейчас он является свободным агентом.

Не пропустите: Балотелли мог продолжить карьеру в Чемпионшипе, но передумал. | http://soccernews.ru
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