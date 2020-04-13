Балотелли получил предложение от турецкого топ-клуба

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Балотелли получил предложение от турецкого топ-клуба

Стамбульский "Галатасарай" проявляет интерес к нападающему "Брешии" Марио Балотелли, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

По данным источника, турецкий клуб предложил футболисту двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон. Трансфер вполне может состояться, так как форвард хочет перейти в более сильный клуб, что может позвонить ему вернуться в сборную Италии. 

В нынешнем сезоне 29-летний Балотелли провел за "Брешию" 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Балотелли: "Они ждали, пока "Ювентус" вернется на первое место, а потом остановили турнир". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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pavlovsashabaar

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Карыч
Карыч

в сарае ему и место

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