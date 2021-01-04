Балотелли получил травму на разминке
Форвард "Монцы" Марио Балотелли пропустил матч итальянской Серии В с "Лечче" из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
Как сообщает источник, новичок команды повредил левую ногу на предматчевой разминке. На ближайшее время запланирован медосмотр, который покажет насколько серьезной оказалась травма.
Напомним, бывший нападающий сборной Италии в начале декабря подписал соглашение с "Монцей" и успел отметиться голом в своем дебютном матче.
Читать также: Балотелли забил уже через 4 минуты после своего дебюта за "Монцу" | http://soccernews.ru
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