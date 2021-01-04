Балотелли получил травму на разминке

Форвард "Монцы" Марио Балотелли пропустил матч итальянской Серии В с "Лечче" из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.

Как сообщает источник, новичок команды повредил левую ногу на предматчевой разминке. На ближайшее время запланирован медосмотр, который покажет насколько серьезной оказалась травма.