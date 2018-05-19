Балотелли получил вызов в сборную Италии

Теги италияроберто манчини

Балотелли получил вызов в сборную Италии

Тренерский штаб сборной Италии под руководством Роберто Манчини объявил заявку на ближайшие матчи.

Вратари: Сальваторе Сиригу ("Торино"), Маттиа Перин ("Дженоа"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

Защитники: Доменико Кришито ("Зенит"), Маттиа Кальдара ("Аталанта"), Данило Д’Амброзио ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Алессио Романьоли (оба - "Милан"), Даниэле Ругани, Маттиа Де Шильо (оба - "Ювентус"), Давиде Дзаппакоста, Эмерсон (оба - "Челси");

Полузащитники: Даниэле Баселли ("Торино"), Джакомо Бонавентура ("Милан"), Бриан Кристанте ("Аталанта"), Алессандро Флоренци, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Жоржиньо ("Наполи"), Клаудио Маркизио ("Ювентус"), Роландо Мандрагора ("Кротоне");

Нападающие: Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Андреа Белотти ("Торино"), Марио Балотелли ("Ницца"), Симоне Верди ("Болонья"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Симоне Дзадза ("Валенсия"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Доменико Берарди, Маттео Политано (оба - "Сассуоло").

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