Балотелли получил желтую карточку за сообщение арбитру о расизме

Интересный эпизод случился во время матча "Дижон" - "Ницца" (3:2).

Как сообщает ВВС, нападающий гостей Марио Балотелли обратился к главному судье по поводу раситских оскорблений с трибун, однако на это арбитр показал футболисту желтую карточку.

Ранее Балотелли уже жаловался на расизм в чемпионате Франции.

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