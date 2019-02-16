Балотелли помог "Марселю" обыграть "Амьен"

В матче 25-го тура Лиги 1 "Марсель" обыграл "Амьен" на своем поле.

Сет открыл 19-й минуте Флориан Товен с помощью передачи Максима Лопеса, а спустя 6 минут преимущество точку в матче поставил гол Марио Балотелли.

"Марсель" - "Амьен" - 2:0 (2:0).

Голы: Товен, 19 - 1:0, Балотелли, 25 - 2:0.

"Марсель": Манданда, Сакаи, Амави, Чалета-Цар, Товен (Сарр, 84), Сансон, Лопес (Пайет, 89), Камара, Балотелли (Луиз Густаву, 71), Жермен, Окампос.

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор (Годдос, 61), Монкондюи, Гнаоре, Конате (Тимит, 75), Мендоса (Отеро, 80), Гирасси.

Благодаря этой победе "Марсель" опередил "Сент-Этьен"и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. "Амиен" с 21 очком занимает 16 позицию.

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