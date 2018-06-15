Балотелли понес наказание в чемпионате Франции

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли получил двухматчевую дисквалификацию за симуляцию, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист был признан виновным в неспортивном поведении и теперь ему придется пропустить два матча в Лиге 1.

Впрочем, не исключено, что форвард покинет Францию. Летом у него заканчивается контракт с "Ниццей" и он станет свободным агентом.

Интерес к 28-летнему Балотелли проявляют "Марсель" и итальянские клубы.

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