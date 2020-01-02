Балотелли попал в аварию после новогодней вечеринки

Автомобиль с форвардом "Брешии" Марио Балотелли угодил в дорожно-транспортное происшествие.

По пути из ночного клуба, где футболист был на новогодней вечеринке, хетчбек Fiat 500 Abarth врезался в забор.

За рулём машины находился друг скандального итальянца. В результате аварии никто не пострадал.

Balotelli dopo il veglione sbaglia l’ingresso in garage: auto distrutta https://t.co/MduhZ71LB5 — Corriere della Sera (@Corriere) January 1, 2020

В текущем сезоне 29-летний Балотелли сыграл за "Брешию" 12 матчей и забил 4 гола.

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