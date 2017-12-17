Балотелли повторил достижение Фалькао и Кавани в Лиге 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле играет с "Бордо".

Счет в этом поединке нападающий хозяев Марио Балотелли. Этот гол стал для него 10-м в Лиге 1 в этом сезоне.

Стоит отметить, что Балотелли забивает не менее 10 голов в чемпионате на протяжении второго сезона подняр.

Ранее подобное удалось сделать Радамелю Фалькао ("Монако") и Эдинсону Кавани (ПСЖ).

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