Балотелли повторил достижение Фалькао и Кавани в Лиге 1

Теги ниццамарио балотелли

Балотелли повторил достижение Фалькао и Кавани в Лиге 1

В матче 18-го тура чемпионата Франции "Ницца" на своем поле играет с "Бордо".

Счет в этом поединке нападающий хозяев Марио Балотелли. Этот гол стал для него 10-м в Лиге 1 в этом сезоне. 

Стоит отметить, что Балотелли забивает не менее 10 голов в чемпионате на протяжении второго сезона подняр.

Ранее подобное удалось сделать Радамелю Фалькао ("Монако") и Эдинсону Кавани (ПСЖ).

Не пропустите: Салах - первый игрок из АПЛ, забивший 20 голов в этом сезоне. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 18 47
2 Монако 18 38
3 Лион 18 38
4 Марсель 18 35
5 Нант 18 30
6 Ницца 18 26
7 Ренн 18 25
8 Страсбур 18 24
9 Дижон 18 24
10 ФК Кан 18 24
11 Монпелье 18 23
12 Генгам 18 23
13 Амьен 18 21
14 Труа 18 21
15 Бордо 18 20
16 Сент-Этьен 18 20
17 Тулуза 18 19
18 Лилль 18 18
19 Анжер 18 15
20 Метц 18 8
Полная таблица

топ-5 тегов