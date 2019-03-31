Балотелли повторил рекорд "Марселя" 50-летней давности

Итальянский нападающий "Марселя" Марио Балотелли отметился дублем в матче 30-го тура чемпионата Франции с "Анже" (2:2).

Форвард забивает в каждом из пяти матчей "Марселя" послед перехода в клуб в январе. Таким образом, он повторил рекорд клуба 50-летней давности, который в 1969 году установил Йосип Скоблар.

Напомним, что 28-летний Балотелли перешел в "Марсель" из "Ниццы" на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

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