Балотелли повторил рекорд "Марселя" 50-летней давности
Итальянский нападающий "Марселя" Марио Балотелли отметился дублем в матче 30-го тура чемпионата Франции с "Анже" (2:2).
Форвард забивает в каждом из пяти матчей "Марселя" послед перехода в клуб в январе. Таким образом, он повторил рекорд клуба 50-летней давности, который в 1969 году установил Йосип Скоблар.
Напомним, что 28-летний Балотелли перешел в "Марсель" из "Ниццы" на правах свободного агента. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.
Не пропустите: Балотелли: "Я не робот. Я устал от унижений и оскорблений". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|30
|56
|4
|Марсель
|30
|48
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|29
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Анжер
|30
|37
|12
|Ним
|28
|37
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20