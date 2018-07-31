Балотелли предложили оклад в 30 миллионов евро в год
Известный форвард Марио Балотелли, ныне имеющий статус свободного агента, может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.
Так, по сведениям France Football, один из китайских клубов предложил 27-летнему нападающему подписать контракт с годовым окладом 30 миллионов евро без вычета налогов. Также итальянец имеет выгодное предложение из ОАЭ, где "Аль-Вахда" готов платить ему 15 миллионов евро за сезон.
Напомним, Балотелли может вернуться в Италию. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
"Милан" и "Ювентус" согласовали три трансфера
-
Абидаль опроверг информацию о встрече с лидером "МЮ"
-
Закупка к Лиге Чемпионов: кем усилился "Локомотив" перед возвращением в самый престижный клубный турнир планеты?
-
В чем играют клубы РФПЛ в сезоне 2018/2019: представление игровой формы
Лента новостей
-
БАТЭ обыграл ХИК и вышел в четвертый квалификационный раунд ЛЧ
-
"Зенит" готов заплатить 9 миллионов евро за бывшую трансферную цель "Спартака"
-
"Барселона" отказалась продавать своего защитника "Севилье"
-
На форварда "Барселоны" появился претендент из АПЛ
-
"Челси" готов побить трансферный рекорд для вратарей
-
"Рома" определилась с размером предложения по Промесу
-
Нико Ковач: "Ни один тренер в мире, не скажет, что ему не нужен Левандовски"
-
"Арсенал" нацелился на вингера "Реала"
-
Лопетеги остался недоволен игрой Бэйла и Бензема в матче против "Манчестер Юнайтед"
-
Бердыев: "Рассматриваем варианты с продажей Азмуна, Кудряшова и Граната"
-
"Ювентус" определился с потенциальной заменой для Пьянича
-
Модрич дал ответ "Интеру"
-
"Реал" готов выложить более 100 миллионов евро только за одного игрока
-
"Спартак" определился с заявкой на третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов
-
Динь прокомментировал свой переход в "Эвертон"
-
ПСЖ планирует сделать улучшенное предложение Рабьо
-
Куртуа запросил у "Челси" свой трансфер
-
Федеральная налоговая служба России арестовала единственный банковский счет, которым пользовался "Анжи"
-
Лопетеги: "Куртуа? У нас есть вратари, которые очень хороши"
-
1
"Барселона" отказала "Арсеналу" в обмене игроками
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Гуанчжоу
|30
|64
|2
|Цзянсу Шунтиан
|30
|57
|3
|Шанхай Ист Эйшиа
|30
|52
|4
|Шанхай Шенхуа
|30
|48
|5
|Бейджин Гуоан
|30
|43
|6
|Хэбэй Чайна Форчун
|30
|40
|7
|Чангша Гинде
|30
|40
|8
|Чонгцинь Лифан
|30
|37
|9
|Янбиан
|30
|37
|10
|Тянцзин Теда
|30
|36
|11
|Ляонинг Хонгюн
|30
|36
|12
|Чанчун Ятаи
|30
|35
|13
|Хенан Цзяние
|30
|35
|14
|Шандонг Луненг
|30
|34
|15
|Ханджоу Лучен
|30
|32
|16
|Shijiazhuang Yongchang
|30
|30