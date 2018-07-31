Балотелли предложили оклад в 30 миллионов евро в год

2 Теги марио балотеллиаль-вахда

Балотелли предложили оклад в 30 миллионов евро в годИзвестный форвард Марио Балотелли, ныне имеющий статус свободного агента, может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков планеты.

Так, по сведениям France Football, один из китайских клубов предложил 27-летнему нападающему подписать контракт с годовым окладом 30 миллионов евро без вычета налогов. Также итальянец имеет выгодное предложение из ОАЭ, где "Аль-Вахда" готов платить ему 15 миллионов евро за сезон.

Напомним, Балотелли может вернуться в Италию. | soccernews.ru

Комментарии
Санёк

Щас он уже так не чудит. А играет вполне достойно.

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Марио

Да кому нужен этот чудак )

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