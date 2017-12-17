Балотелли принес "Ницце" победу над "Бордо"

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Балотелли принес "Ницце" победу над "Бордо"

В матче 18-го тура чемпионата Испании "Ницца" на своем поле обыграла "Бордо". Единственный гол в первой половине встречи забил Марио Балотелли. Благодаря этой победе "Ницца" поднялась на шестое место в Лиге 1. "Бордо" остался на 15-й позиции.

"Ницца" – "Бордо" - 1:0 (1:0)
Гол: Балотелли, 36 - 1:0

"Ницца": Бенитес, Данте, Ле Маршан, Суке, Сарр, Ле-Мелу, Тамез, Сери, Сент-Максимен (Бюрне, 85), Плеа, Балотелли.

"Бордо": Приор, Йованович, Пелленар (Малком, 62), Сабали, Пундже, Лерагер, Отавио, Плашил (Санкаре, 70), Тулалан, Камано (Жонатан Кафу, 76), де Превиль.

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