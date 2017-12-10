Балотелли принес "Ницце" волевую победу над "Нантом"

В матче 17-го тура чемпионата Франции "Ницца" в гостях была сильнее "Нант". Счет открыл Яссин Бамму, но затем победу гостям принесли Алассан Плеа и Марио Балотелли. Благодаря этой победе "Ницца" поднялась на восьмое место в Лиге 1. "Нант" остался на пятой позиции.

"Нант" – "Ницца" - 1:2 (1:1)

Голы: Бамму, 12 - 1:0, Плеа, 42 - 1:1, Балотелли, 75 - 1:2

"Нант": Тэтэрушану, Паллуа, Джиджи, Дюбуа, Диего Карлос, Томассон, Туре, Ронжье (Андрей Жиротто, 78), Бамму (Илоки, 65), Сала, Нгом (Эль-Ганасси, 64).

"Ницца": Бенитес, Марлон, Сарр, Суке, Ле Маршан, Ле-Мелу, Сери, Тамез, Сент-Максимен (Срарфи, 84), Плеа, Балотелли.

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