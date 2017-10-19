Балотелли принял участие в последних восьми голах "Ниццы" в последних восьми матчах

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Балотелли принял участие в последних восьми голах "Ниццы" в последних восьми матчах

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Ницца" на своем поле играет с "Лацио".

Счет в этом поединке открыл итальянский нападающий хозяев Марио Балотелли.

Стоит отметить, что в последних 8 матчах 27-летний Балотелли принял участие в 8 голах команды (7 мячей и 1 голевой пас).

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