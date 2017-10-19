Балотелли принял участие в последних восьми голах "Ниццы" в последних восьми матчах
В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Ницца" на своем поле играет с "Лацио".
Счет в этом поединке открыл итальянский нападающий хозяев Марио Балотелли.
Стоит отметить, что в последних 8 матчах 27-летний Балотелли принял участие в 8 голах команды (7 мячей и 1 голевой пас).
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|9
|12
|11
|Монпелье
|9
|12
|12
|Труа
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|Тулуза
|9
|11
|14
|Ницца
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|10
|15
|Ренн
|9
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|Лилль
|8
|6
|17
|Амьен
|8
|6
|18
|Страсбур
|9
|6
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|Дижон
|9
|6
|20
|Метц
|9
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