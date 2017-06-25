Балотелли продлил контракт с "Ниццей"

Теги ниццамарио балотелли

Балотелли продлил контракт с "Ниццей"

Форвард Марио Балотелли продлил соглашение с "Ниццей", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под однолетним контрактом. Напомним, что Балотелли присоединился к "Ницце" летом 2016 года.

В минувшем сезоне Балотелли провел 28 поединков и забил 17 голов.

Читайте также: "Рома" и "Ницца" почти договорились по трансферу Сери. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов