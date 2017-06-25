Балотелли продлил контракт с "Ниццей"

Форвард Марио Балотелли продлил соглашение с "Ниццей", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист поставил подпись под однолетним контрактом. Напомним, что Балотелли присоединился к "Ницце" летом 2016 года.

В минувшем сезоне Балотелли провел 28 поединков и забил 17 голов.

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