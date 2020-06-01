Балотелли продолжает тренироваться с "Брешией"

Нападающий Марио Балотелли по-прежнему тренируется с "Брешией", несмотря на заявление президента клуба Массимо Челлино о прекращении сотрудничества со скандальным футболистом.

"Как вы можете говорить, что я не тренируюсь? Во время всех моих тренировок присутствуют журналисты, и у них явно есть камеры. Я тренируюсь по два раза в день. Не знал, что я невидим для объективов. В нужное время я всё объясню, и вы всё поймёте", - написал Балотелли в сторис инстаграма.

Напомним, что контракт 29-летнего форварда с "ласточками" был рассчитан до 2023 года.

Балотелли присоединился к "Брешии" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

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