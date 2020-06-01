Балотелли продолжает тренироваться с "Брешией"

Теги брешиямарио балотелли

Балотелли продолжает тренироваться с "Брешией"

Нападающий Марио Балотелли по-прежнему тренируется с "Брешией", несмотря на заявление президента клуба Массимо Челлино о прекращении сотрудничества со скандальным футболистом.

"Как вы можете говорить, что я не тренируюсь? Во время всех моих тренировок присутствуют журналисты, и у них явно есть камеры. Я тренируюсь по два раза в день. Не знал, что я невидим для объективов. В нужное время я всё объясню, и вы всё поймёте", - написал Балотелли в сторис инстаграма.

Напомним, что контракт 29-летнего форварда с "ласточками" был рассчитан до 2023 года.

Балотелли присоединился к "Брешии" прошлым летом на правах свободного агента, сыграл 19 матчей и забил 5 голов.

Не пропустите: Президент "Брешии" сделал заявление об уходе Балотелли из клуба. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

"Спартак" и "Локомотив" поспорят за игрока сборной Ганы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов