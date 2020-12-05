Балотелли продолжит карьеру в клубе Серии В

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Балотелли продолжит карьеру в клубе Серии В

Экс-игрок "Интера" Марио Балотелли хочет продолжить карьеру в "Монце".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, медобследование футболиста в клубе Серии В состоится в понедельник, 7 декабря.

Ранее сообщалось, что Балотелли был близок к переходу в "Васку Да Гама", однако игрок отказался от переезда в Бразилию.

Балотелли известен по своим выступлениям за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу", "Марсель" и "Брешию".

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