Балотелли прокомментировал грядущий переход в "Монцу"
Скандально известный футболист Марио Балотелли подтвердил, что продолжит карьеру в "Монце".
"Я признателен президенту Берлускони и Адриано Галлиани за предоставленную возможность. Сделаю всё возможное, чтобы помочь "Монце" подняться в Серию А", - цитирует 30-летнего итальянца Goal.com.
Ожидается, что стороны заключат контракт сегодня после медицинского обследования.
Напомним, что Балотелли является свободным агентом после того, как "Брешия" расторгла с ним соглашение. "Монце" он достанется бесплатно.
Не пропустите: Галлиани подтвердил переход Балотелли в "Монцу". | http://soccernews.ru
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|26
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|Интер Милан
|26
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|Рома
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|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
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|Парма
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
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|12
|Сассуоло
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|Торино
|26
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|Сампдория
|26
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|26
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|СПАЛ
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|Брешия
|27
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