Балотелли прокомментировал грядущий переход в "Монцу"

Скандально известный футболист Марио Балотелли подтвердил, что продолжит карьеру в "Монце".

"Я признателен президенту Берлускони и Адриано Галлиани за предоставленную возможность. Сделаю всё возможное, чтобы помочь "Монце" подняться в Серию А", - цитирует 30-летнего итальянца Goal.com.

Ожидается, что стороны заключат контракт сегодня после медицинского обследования.

Напомним, что Балотелли является свободным агентом после того, как "Брешия" расторгла с ним соглашение. "Монце" он достанется бесплатно.

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