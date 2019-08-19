Балотелли прокомментировал переход в "Брешию"
Новичок "Брешии" Марио Балотелли поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с итальянским клубом.
"Наконец-то я вернулся в свой город!" - написал футболист в инстаграме, прикрепив видео с моментами своей карьеры.
Напомним, что Балотелли заключил с "Брешией" "многолетнее" соглашение, условия которого не разглашаются.
Также стоит отметить, что скандальный форвард провёл детство в провинции Брешиа.
Не пропустите: "Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сане прооперировал врач, тесно сотрудничающий с "Баварией"
-
Гризманн не сможет в этом сезоне поменять игровой номер
-
"Зенит" в ближайшее время объявит о пятом летнем трансфере
-
"Барселона" активизировалась в переговорах по трансферу Неймара после поражения от "Атлетика"
-
Болельщики "Атлетико" во второй раз испортили табличку с фамилией Гризманна
-
Балотелли прокомментировал переход в "Брешию"
-
Месси восстановился после травмы
-
Тухель рассказал о ситуации с возможным уходом Неймара из ПСЖ
-
Тиль: "Кононов обладает голландским менталитетом"
-
Стало известно, почему Фелиш не доиграл дебютный матч за "Атлетико"
-
Коутиньо - идеальный трансфер для "Баварии"! Он может стать улучшенной версией Хамеса и решить проблему на флангах
-
Главные новости дня: 18 августа
-
Гол Мораты принес победу "Атлетико" над "Хетафе"
-
ПСВ обыграл "Хераклес" в 3-м туре Эредивизии
-
ПСЖ повторил рекорд чемпионата Франции
-
1
ПСЖ без Неймара проиграл "Ренну"
-
Дани Алвес забил гол в первом же матче за "Сан-Паулу"
-
"Шахтер" одержал четвертую победу подряд на старте чемпионата Украины
-
Гильерме извинился перед игроком "Локомотива", которому он попал в голову
-
3
В РФС отреагировали на слова Дзюбы о "позорном судействе" в матче с "Ахматом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17