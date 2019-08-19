Балотелли прокомментировал переход в "Брешию"

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Балотелли прокомментировал переход в "Брешию"

Новичок "Брешии" Марио Балотелли поделился эмоциями в связи с подписанием контракта с итальянским клубом.

"Наконец-то я вернулся в свой город!" - написал футболист в инстаграме, прикрепив видео с моментами своей карьеры.

Напомним, что Балотелли заключил с "Брешией" "многолетнее" соглашение, условия которого не разглашаются.

Также стоит отметить, что скандальный форвард провёл детство в провинции Брешиа.

Не пропустите: "Динамо" и "Краснодар" отказались от услуг Балотелли. | http://soccernews.ru
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