Балотелли прокомментировал свое будущее

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли заявил, что еще не определился со своим будущим.

"Нас ждет последний матч на домашнем стадионе, я очень взволнован. Но я не знаю, что буду делать в следующем сезоне. Если я уйду, мне определенно будет жаль" - приводит слова Балотелли Football Italia.

Напомним, что этим летом у Балотелли истекает контракт с "Ниццей".

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