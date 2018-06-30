Балотелли прокомментировал свое будущее

Экс-игрок "Ниццы" Марио Балотелли рассказал о своем будущем.

"Я нахожусь в отпуске и хочу еще немного отдохнуть. Через несколько дней я вернусь к размышлениям о своем будущем. Возвращение в Италию - это вариант, но есть и другие. Пока не могу сказать большего.

На следующей неделе я встречусь со своим агентом Райолой в Монте-Карло. Я никогда не откажусь играть в Италии, но надо рассмотреть все варианты" - приводит слова Балотелли Football Italia.

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