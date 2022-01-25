Балотелли прокомментировал своё возвращение в сборную Италии
Фото инстаграм Марио Балотелли
Нападающий "Адана Демирспора" Марио Балотелли высказался о том, что его впервые с сентября 2018 года вызвали в сборную Италии.
"Я в порядке, у меня хорошее настроение. Играть за сборную в 31 год - это нормально, в этом нет ничего аномального.
Надеюсь, Италия пробьётся на ЧМ-2022, потому что команда заслуживает этого. Не знаю, как они попали в стыки, но в футболе может произойти что угодно.
Мы хорошо пообщались с Манчини. При нём я дебютировал и надеюсь, что при нём однажды закончу карьеру", - цитирует Балотелли Football Italia.
Форвард выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год, сыграл 36 матчей и забил 14 голов.
Не пропустите: Италия не смогла победить Словению в матче Евро-2022 по футзалу. | http://soccernews.ru
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