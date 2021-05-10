Балотелли провел ночь со своей бывшей девушкой в отеле

Нападающий "Монцы" Марио Балотелли провел ночь в отеле со своей бывшей девушкой Даяной Мелло, сообщает журнал Chi.

По сведениям источника, Балотелли приехал вместе с другом, который вскоре покинул отель. Через час в гостиниц прибыла Мелло, которая отправилась в номер к Марио и оставалась там до утра.

Впрочем, девушка опровергла все намеки на интим с футболистом.

"Почему у Балотелли не может быть друзей, и он не может хорошо проводить время с ними, Почему вы сразу думаете об отношениях, сексе или свадьбе...?" – написала модель в своем Instagram.

30-летний Балотелли в нынешнем сезоне провел за "Монцу" 11 матчей в Серии В, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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