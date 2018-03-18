Балотелли: "ПСЖ находится на одном уровне с "Генгамом"

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Балотелли: "ПСЖ находится на одном уровне с "Генгамом"
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассуждает о предстоящем матче чемпионата Франции против ПСЖ.

"ПСЖ находится на одном уровне с "Генгамом". Это такая же команда лиги 1. Я смотрел всего один их матч в этом сезоне, с "Реалом". ПСЖ проиграл совершенно заслуженно. За деньги можно купить футболистов, но никогда не купишь команду", – приводит слова Балотелли Football Italia.

Матч "Ницца" - ПСЖ состоится 18 марта и начнется в 15:00 мск.

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