Балотелли: "Ради футбола не сравнивайте Месси с седьмым номером из "Ювентуса"



Нападающий "Марселя" Марио Балотелли восхитился игрой форварда "Барселоны" Лионеля Месси в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ливерпуля"

"Ради футбола не сравнивайте Месси с седьмым номером из "Ювентуса", - написал Балотелли в своем Instagram.

В этой встрече Месси отметился дублем. В нынешнем сезоне 31-летний Месси забил 12 голов в девяти матчах Лиги Чемпионов. Напомним, что под седьмым номером за "Ювентус" выступает нападающий Криштиану Роналду.

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