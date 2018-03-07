Балотелли раскритиковал Дани Алвеса

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Балотелли раскритиковал Дани Алвеса

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли подверг Дани Алвеса критике за его высказывания про Давиде Астори.

"То, что он сказал - не неправильно, но ему стоило бы сдержать себя в этот момент. Нужно просто выразить соболезнования и не нести чуши. Нельзя говорить такие вещи, когда речь идет о смерти.

Астори был хорошим и вежливым парнем, я знал его по сборной. Я приехал бы на его похороны, но у нас была тренировка в этот день. Это произошло несмотря на все проверки, которые проходят игроки только за месяц. Это пугающе, потому что он выглядел хорошо, а умер в постели. Сейчас очень легко отправиться на небеса" - приводит слова Балотелли Football Italia.

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