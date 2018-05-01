Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассказал, где хочет продолжить карьеру.

"Я бы хотел вернуться в Италию. За мной следят многие клубы, но среди них нет "Милана". У меня нет шансов вернуться туда" - цитирует 27-летнего форварда Football Italia.

Напомним, что ближайшим летом Балотелли станет свободным агентом и перейдёт в другой клуб бесплатно.

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