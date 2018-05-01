Балотелли рассказал, где хочет продолжить карьеру

Теги ниццамарио балотеллимилан

Балотелли рассказал, где хочет продолжить карьеру

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассказал, где хочет продолжить карьеру.

"Я бы хотел вернуться в Италию. За мной следят многие клубы, но среди них нет "Милана". У меня нет шансов вернуться туда" - цитирует 27-летнего форварда Football Italia.

Напомним, что ближайшим летом Балотелли станет свободным агентом и перейдёт в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: Стало известно, какую зарплату "Локомотив" предлагает Балотелли. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 36-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 35 88
2 Наполи 35 84
3 Лацио 35 70
4 Рома 35 70
5 Интер Милан 35 66
6 Аталанта 35 58
7 Милан 35 57
8 Сампдория 35 54
9 Фиорентина 35 54
10 Торино 35 47
11 Дженоа 35 41
12 Болонья 35 39
13 Сассуоло 35 37
14 Удинезе 35 34
15 Кротоне 35 34
16 Кальяри 35 33
17 СПАЛ 35 32
18 Кьево 35 31
19 Хеллас Верона 35 25
20 Беневенто 35 18
Полная таблица

топ-5 тегов