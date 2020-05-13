"Ел картон". Балотелли рассказал, как проходила его самоизоляция

Форвард "Брешии" Марио Балотелли в своем инстаграме рассказал, как проходила его самоизоляция во время карантины, вызванного пандемией коронавируса.

"Если мне сейчас дадут мяч, то я не смогу его обработать с первого касания. Я два месяца не касался мяча.

Последние пару недель я сходил с ума, потому что был совершенно один. Было очень сложно.

Первые три дня я ел картон и пытался откусить кусок стены, так как я совершенно не умею готовить", - сказал Балотелли.

Напомним, розыгрыш Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. 18 мая в Италии возобновятся групповые тренировки.

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