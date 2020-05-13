"Ел картон". Балотелли рассказал, как проходила его самоизоляция
Форвард "Брешии" Марио Балотелли в своем инстаграме рассказал, как проходила его самоизоляция во время карантины, вызванного пандемией коронавируса.
"Если мне сейчас дадут мяч, то я не смогу его обработать с первого касания. Я два месяца не касался мяча.
Последние пару недель я сходил с ума, потому что был совершенно один. Было очень сложно.
Первые три дня я ел картон и пытался откусить кусок стены, так как я совершенно не умею готовить", - сказал Балотелли.
Напомним, розыгрыш Серии А был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. 18 мая в Италии возобновятся групповые тренировки.
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|4
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|Хеллас Верона
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|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
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|Фиорентина
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|Удинезе
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|Торино
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|16
|Сампдория
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|Дженоа
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|19
|СПАЛ
|26
|18
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|Брешия
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