Балотелли рассказал, кому посвятил свой гол за сборную Италии

Теги давиде асторииталиямарио балотелли

Балотелли рассказал, кому посвятил свой гол за сборную ИталииНападающий сборной Италии Марио Балотелли посвятил свой мяч, забитый в ворота сборной Саудовской Аравии, защитнику Давиде Астори, который и умер 4 марта в возрасте 31 года.

"Я знаю, что уже поздно, я знаю, что теперь ты... но я убежден, что сегодня ты посмотрел игру с моим отцом! Этот гол, даже если это ничего не значит, даже если это не поможет, я посвящаю ее вам, Давиде Астори", - написал Балотелли.

Это первый мяч форварда за сборную за последние четыре года.

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