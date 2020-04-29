Балотелли рассказал о несостоявшемся переходе в "Ювентус"

Нападающий "Брешии" Марио Балотелли рассказал, что в 2013 году он мог перейти в "Ювентус".

"В "Милан" меня позвал Адриано Галлиани. Тогда я собирался покинуть "Манчестер Сити" и перейти в "Ювентус", но Галлиани переубедил меня. Я являюсь фанатом "Милана", поэтому сделал выбор сердцем, хотя клуб занимал седьмое или восьмое место в Серии А, поэтому "Ювентус" был бы более разумным выбором. Хотя я также люблю и "Интер", - цитирует Балоттелли Football Italia.

29-летний Балотелли является воспитанником "Интера". В нынешнем сезоне он провел за "Брешию" 19 матчей во всех турнирах и забил пять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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