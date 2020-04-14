Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем

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Балотелли рассказал о знакомстве с Ибрагимовичем

Форвард "Брешии" Марио Балотелли рассказал, при каких обстоятельствах познакомился со Златаном Ибрагимовичем.

Оба футболиста в прошлом выступали за "Интер".

"Когда я был ребенком я смотрел на Златана, который заявлял, что я никогда не будет тренироваться в первой команде. Он сказал, что я недостаточно хорош, чтобы играть в "Интере". Но потом он пошел к агенту Мино Райоле и сказал, чтобы он взял меня, потому что я лучше него", - цитирует Балотелли Football Italia.

Балотелли провел за "Интер" 86 матчей, забив 28 голов и сделав 15 результативных передач. 38-летний Ибрагимович провел 117 игр за нерадзурри, сделав 66 голов и 29 результативных пасов.

А еще: Балотелли выразил желание поиграть в "Наполи"| http://soccernews.ru
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