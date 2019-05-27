Балотелли рассказал, почему его не вызываю в сборную Италии

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Балотелли рассказал, почему его не вызываю в сборную Италии

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли в интервью Canal+ рассказал, почему его не вызывают в сборную Италии.

По мнению футболиста он не выступает за национальную команду, чтобы избежать проблем с расистскими оскорблениями.

"Я не понимаю, почему с это проблемой не борются. Если бы я был на стадионе с сыном, и кто-то бы оскорбил его из-за цвета коже, или что он гей, я бы надрал ему уши.

Я не для того усердно тренируюсь, чтобы уходить с поля, если какой-то идиот освистает меня.

Если меня не вызовут в сборную, вина будет на мне. В "Ливерпуле" я не очень хорошо играл, поэтому меня не вызывали. Но есть и другие причины. Может, дело в моем характере. Меня удобно не вызывать, не то придется столкнуться с расизмом. Повторюсь, это точно не моя вина, что меня нет в сборной", - сказал Балотелли.

В завершившемся сезоне Балотелли участвовал в 15 матчах за "Марсель", отметившись 8 голами.

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