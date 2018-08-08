Балотелли рассказал, почему не перешел в "Наполи"

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли рассказал, что он был готов перейти в "Наполи", но против сделки выступил президента клуба Аурелио Де Лаурентис.

"Почему я не перешел в "Наполи"? Я думаю, что этот вопрос более подходит для вашего президента!", - написал Балотелли в своем Instagram, отвечая на вопрос фаната.

Напомним, что "Ницца" оценивает 27-летнего Балотелли в 10 миллионов евро, а интерес к нему проявляет "Марсель".

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