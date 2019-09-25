Балотелли резко высказался о судействе в матче с "Ювентусом"
Форвард "Брешии" Марио Балотелли остался крайне недоволен судейством в матче пятого тура Серии А против "Ювентуса".
"Постоянно всё в их пользу", - заявил скандальный футболист сразу после финального свистка.
Напомним, что матч, который завершился победой "старой синьоры" со счётом 2:1, обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа.
Для 29-летнего Балотелли эта игра стала дебютной в составе "Брешии". К клубу он присоединился летом на правах свободного агента.
Не пропустите: Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|5
|13
|2
|Интер Милан
|4
|12
|3
|Наполи
|4
|9
|4
|Рома
|4
|8
|5
|Лацио
|4
|7
|6
|Аталанта
|4
|7
|7
|Болонья
|4
|7
|8
|Сассуоло
|4
|6
|9
|Кальяри
|4
|6
|10
|Торино
|4
|6
|11
|Милан
|4
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Хеллас Верона
|5
|5
|14
|Дженоа
|4
|4
|15
|Удинезе
|5
|4
|16
|Парма
|4
|3
|17
|СПАЛ
|4
|3
|18
|Лечче
|4
|3
|19
|Сампдория
|4
|3
|20
|Фиорентина
|4
|2