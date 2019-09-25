Балотелли резко высказался о судействе в матче с "Ювентусом"

Теги брешиямарио балотеллиювентус

Балотелли резко высказался о судействе в матче с "Ювентусом"

Форвард "Брешии" Марио Балотелли остался крайне недоволен судейством в матче пятого тура Серии А против "Ювентуса".

"Постоянно всё в их пользу", - заявил скандальный футболист сразу после финального свистка.

Напомним, что матч, который завершился победой "старой синьоры" со счётом 2:1, обслуживала бригада арбитров во главе с Фабрицио Паскуа.

Для 29-летнего Балотелли эта игра стала дебютной в составе "Брешии". К клубу он присоединился летом на правах свободного агента.

Не пропустите: Балотелли покурил в раздевалке перед дебютным матчем с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
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