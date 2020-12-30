Балотелли сбросил пять килограммов за 20 дней в новом клубе

Теги монцамарио балотелли

Балотелли сбросил пять килограммов за 20 дней в новом клубе

Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани рассказал, что новичок команды нападающий Марио Балотелли значительно похудел в последние дни и вскоре может дебютировать за клуб.

"Надеюсь, что Марио в нашем клубе будет таким же счастливым, как в "Милане" в 2012 году. Ему нужно дать время, так как он не выходил на поле с марта. Но он работает, худеет и набирает форму. На тренировках он демонстрирует топ-уровень. Марио мог добиться в своей карьере гораздо большего. Жаль, что он потерял столько лет", - приводит слова Адриано Галлиани Telelombardia.

Напомним, что 30-летний Балотелли перешел в "Монцу" в начале декабря в статусе свободного агента. Его последним клубом была "Брешия", в составе которой он провел 19 матчей и забил пять голов.

"Монца" выступает в Серии В и после 15 туров занимает четвертое место.

Не пропустите: "Ювентус" планирует подписать таланта из МЛС и сразу отдать его в аренду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года

Месси, Агуэро и Рамос попали в топ-20 возможных свободных агентов лета 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов