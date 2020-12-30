Балотелли сбросил пять килограммов за 20 дней в новом клубе
Генеральный директор "Монцы" Адриано Галлиани рассказал, что новичок команды нападающий Марио Балотелли значительно похудел в последние дни и вскоре может дебютировать за клуб.
"Надеюсь, что Марио в нашем клубе будет таким же счастливым, как в "Милане" в 2012 году. Ему нужно дать время, так как он не выходил на поле с марта. Но он работает, худеет и набирает форму. На тренировках он демонстрирует топ-уровень. Марио мог добиться в своей карьере гораздо большего. Жаль, что он потерял столько лет", - приводит слова Адриано Галлиани Telelombardia.
Напомним, что 30-летний Балотелли перешел в "Монцу" в начале декабря в статусе свободного агента. Его последним клубом была "Брешия", в составе которой он провел 19 матчей и забил пять голов.
"Монца" выступает в Серии В и после 15 туров занимает четвертое место.
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|Болонья
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