Балотелли сделал новую татуировку на лице (фото)

Фото: твиттер Марио Балотелли/Автор неизвестен

Итальянский нападающий "Адана Демирспор" Марио Балотелли сделал новую татуировку на лице.

Футболисту сделали надпись "MB459" под левым глазом. Ранее у него уже были татуировки на обеих сторонах лица.

В нынешнем сезоне 31-летний Балотелли провел за "Адана Демирспор 27 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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