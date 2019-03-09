Балотелли сделал важное заявление о своём будущем

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Балотелли сделал важное заявление о своём будущем

Итальянский нападающий "Марселя" Марио Балотелли сделал важное заявление о своём будущем.

"Мой контракт с клубом истекает по окончании сезона. Но меня здесь всё устраивает, и я хочу остаться", - цитирует 28-летнего футболиста La Provence.

Балотелли перешёл из "Ниццы" в "Марсель" 23 января на правах свободного агента. В его активе 6 матчей и 4 забитых гола.

Не пропустите: Дилетта Леотта - итальянская телеведущая, которой симпатизировал Марио Балотелли. | http://soccernews.ru

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