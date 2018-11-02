Балотелли сменил имидж

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Балотелли сменил имидж

Форвард "Ниццы" Марио Балотелли решил сменить прическу.

Возможно, итальянец считает, что небольшие изменения во внешности помогут ему прервать безголевую засуху.

В этом сезоне Балотелли провел пять матчей, однако результативными действиями не отличился.

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