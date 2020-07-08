Балотелли сменил имидж

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Балотелли сменил имидж

Форвард "Брешии" Марио Балотелли показал в своем инстаграме новую прическу.

В соцсети 29-летний игрок опубликовал видео, в котором показал смену имиджа.

Ранее сообщалось, что руководство "Брешии" недовольно поведением футболиста, поэтому хочет расстаться с ним. В этом сезоне Балотелли провел лишь 19 матчей в Серии А, в которых забил 5 голов.

Не пропустите: Футбольный агент посоветовал Балотелли завершить карьеру| http://soccernews.ru
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