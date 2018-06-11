Балотелли сменит клуб до конца недели
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли станет игроком "Марселя" в течение недели.
По данным французской прессы, "Марсель" ведет переговоры с представителем 28-летнего итальянца, который вскоре получит статус свободного агента.
В прошлом сезоне Балотелли забил 18 мячей в 28 матчах чемпионата Франции.
Читайте: Определился фаворит в борьбе за Балотелли | soccernews.ru
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