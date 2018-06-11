Балотелли сменит клуб до конца недели

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Балотелли сменит клуб до конца неделиНападающий "Ниццы"  Марио Балотелли станет игроком "Марселя" в течение недели.

По данным французской прессы, "Марсель" ведет переговоры с представителем 28-летнего итальянца, который вскоре получит статус свободного агента.

В прошлом сезоне Балотелли забил 18 мячей в 28 матчах чемпионата Франции. 

Читайте: Определился фаворит в борьбе за Балотелли  | soccernews.ru

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