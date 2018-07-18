Балотелли согласился вернуться в "Ниццу"



Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист занимался на поле, а затем в тренажерном зале.

Напомним, что 27-летний Балотелли должен был перейти в "Марсель", но этот трансфер не состоялся, так как "Ницца" активировала пункт об автоматическом продлении контракта с форвардом.

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