Балотелли согласился вернуться в "Ниццу"

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Балотелли согласился вернуться в "Ниццу"
Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли вернулся в расположение клуба и приступил к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба. 

Сегодня футболист занимался на поле, а затем в тренажерном зале.

Напомним, что 27-летний Балотелли должен был перейти в "Марсель", но этот трансфер не состоялся, так как "Ницца" активировала пункт об автоматическом продлении контракта с форвардом.

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