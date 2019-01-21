Балотелли согласовал контракт с новым клубом

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли согласовал контракт с "Марселем", сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, скандальный итальянец договорился с провансальцами, что его зарплата после трансфера составит не менее 3,7 миллионов евро в год.

В ближайшее время форвард расторгнет соглашение с "орлятами" и перейдёт в "Марсель" на правах свободного агента.

В текущем сезоне 28-летний Балотелли сыграл за "Ниццу" 10 матчей и сделал 1 результативную передачу. Его стоимость оценивается в 20 миллионов евро.

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