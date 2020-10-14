Балотелли сообщил, что в ближайшее время найдет себе новую команду

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Балотелли сообщил, что в ближайшее время найдет себе новую команду

Форвард Марио Балотелли сообщил, что в скором времени найдет себе новый клуб.

"Я пока не играю, но в скором времени подпишу контракт с новым клубом, не волнуйтесь", - цитирует 30-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, прошлый сезон форвард провел в "Брешии", однако из-за частых конфликтов руководство клуба приняло решение расторгнуть контракт с форвардом. В 19 матчах Серии А он забил пять голов.

А еще: "Дженоа" добилась прогресса в переговорах с Балотелли| http://soccernews.ru
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