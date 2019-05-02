Балотелли сравнил Месси и Роналду
Нападающий "Марселя" Марио Балотелли прокомментировал свои предыдущие слова об игроках "Барселоны" Лионеле Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"С точки зрения статистики Месси и Роналду находятся на одном уровне. Я играл против них обоих, поэтому могу сказать, что Месси не из нашего мира, он невероятен. Его нереально превзойти.
В уровне игры Месси выше всех. Уверен, что любой защитник ни секунды не будет сомневаться, если ему предложат выбрать сыграть против Месси и Роналду. Они оба являются феноменальными футболистами, но находятся не на одном уровне.
Если бы не было Месси, то Роналду был бы лучшим в мире. Я очень уважаю его за работу над собой. Наблюдать за его игрой - настоящее удовольствие. Люди разозлились на меня из-за моих слов. Мы говорим о двух лучших игроках в мире. Роналду три раза коснулся мяча в матче с "Атлетико" и забил три гола, а Месси сделал разницу в матче с "Ливерпулем".
Сравнивать Месси и Роналду это то же самое, что сравнивать Марадону и Пеле. У было Пеле голов, но Марадона творил с мячом нечто невероятное", - приводит слова Балотелли Football Italia.
Не пропустите: В 2019 году Месси забил больше голов со штрафных, чем Роналду за последние 2,5 года. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30