Балотелли сравнил Месси и Роналду

Нападающий "Марселя" Марио Балотелли прокомментировал свои предыдущие слова об игроках "Барселоны" Лионеле Месси и "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"С точки зрения статистики Месси и Роналду находятся на одном уровне. Я играл против них обоих, поэтому могу сказать, что Месси не из нашего мира, он невероятен. Его нереально превзойти.

В уровне игры Месси выше всех. Уверен, что любой защитник ни секунды не будет сомневаться, если ему предложат выбрать сыграть против Месси и Роналду. Они оба являются феноменальными футболистами, но находятся не на одном уровне.

Если бы не было Месси, то Роналду был бы лучшим в мире. Я очень уважаю его за работу над собой. Наблюдать за его игрой - настоящее удовольствие. Люди разозлились на меня из-за моих слов. Мы говорим о двух лучших игроках в мире. Роналду три раза коснулся мяча в матче с "Атлетико" и забил три гола, а Месси сделал разницу в матче с "Ливерпулем".

Сравнивать Месси и Роналду это то же самое, что сравнивать Марадону и Пеле. У было Пеле голов, но Марадона творил с мячом нечто невероятное", - приводит слова Балотелли Football Italia.

Не пропустите: В 2019 году Месси забил больше голов со штрафных, чем Роналду за последние 2,5 года. | http://soccernews.ru