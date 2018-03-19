Балотелли: "Сравнивать Кавани и Ибрагимовича нельзя - Златан пришел из другого измерения"

Теги марио балотеллиэдинсон кавани златан ибрагимовичпсж

Балотелли: "Сравнивать Кавани и Ибрагимовича нельзя - Златан пришел из другого измерения"Форвард "Ниццы" Марио Балотелли высказался о сравнении нынешнего форварда ПСЖ Эдинсона Кавани с бывшим лидером атак парижан Златаном Ибрагимовичем.

"За последние два года Кавани забил много голов. Я очень уважаю его, потому что он - топовый игрок, но Ибра сыграл меньше его в ПСЖ. Нельзя сравнивать Златана с Кавани, потому что Златан пришел из другого измерения", - цитирует 27-летнего нападающего sport.es.

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